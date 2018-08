Muziekevenement in synagoge Deventer afgelast na vertrek joodse gemeente

Bestelbus vol gestolen gasflessen met peperduur koudemid­del onder­schept op A1 bij Wilp

13:51 Een 20-jarige man uit Utrecht had liefst 132 gasflessen met koudemiddel voor auto-airco’s in zijn bestelbus liggen, waardoor zijn auto zo zwaar beladen was dat de politie argwaan kreeg. Na controle bleken de flessen de nacht daarvoor gestolen te zijn bij een bedrijf in Duitsland. De Utrechter is aangehouden.