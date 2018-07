Muziekhandelaar Meibergen: ‘Mijn gevoel van onrecht is sterker’

Het mag niet, zei de hoogste rechter vorige week over de bewoning in een aantal panden in de Kamperstraat in Deventer.

Muziekhandelaar Hans Meibergen procedeerde jarenlang, nadat de gemeente Deventer eerder hard ingreep tegen bewoning boven zijn muziekzaak in dezelfde straat.

Deventer moet volgens de rechter een einde maken aan bewoning van enkele bedrijfswoningen in de Kamperstraat op het bedrijventerrein Bergweide. Het gaat om bewoners die inmiddels geen bedrijf meer hebben, waardoor wonen niet is toegestaan. De gemeente maakte zich hard voor die bewoners, maar ving in deze zaak keer op keer bot bij de bestuursrechter en vorige week ook bij de de hoogste rechter.

Senioren die daar al sinds jaar en dag wonen moeten hun woning verlaten vanwege een zaak die jij hebt aangespannen. Nu blij?

,,Laat één ding duidelijk zijn, dit is geen wraak. Het staat als een paal boven water dat ook ik niet wil dat iemand weggaat. Ik neem echter geen blad voor de mond. Hier is mij gewoon onrecht aangedaan. Mijn pand werd ontruimd (in 2015 red.), omdat bewoning boven mijn muziekzaak niet was toegestaan. Daar kreeg ik wel een vergunning voor. En mijn buren mogen er wel blijven wonen, terwijl het om dezelfde bestemming gaat. Deze zaak stinkt.”

Is dit niet gewoon een zaak om je eigen ego te strelen?

,,Nee, ditzelfde verhaal is mij ook overkomen. In 2015 is het bezit van mijn huurders afgenomen. Zij moeten hun huis uit. Dit is dus dezelfde rollercoaster die ik heb meegemaakt. Ik voel exact wat de mensen nu voelen die hun huis dreigen te moeten verlaten. Het is verschrikkelijk, maar mijn gevoel van onrecht is sterker.”

Je noemt het verschrikkelijk dat deze mensen hetzelfde moeten meemaken als jij. Waarom span je deze zaak dan aan?

,,Wat ik hoop is dat deze uitspraak de gemeente beweegt om werken én wonen op een normale manier mogelijk te maken op bedrijventerrein Bergweide. Ik hoop de gemeente bij zinnen te brengen dat dit alleen maar verliezers oplevert. Deventer moet beseffen welke ellende zij aanrichten. Daarbij is een motie die vier jaar geleden unaniem door de gemeenteraad is aangenomen heel belangrijk. Daarin staat dat Bergweide moet worden getransformeerd tot plek waar wonen ook mogelijk moet zijn. Het college legde dat besluit naast zich neer. Ongelooflijk.”

En nu?