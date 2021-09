Muziekman Martijn uit Deventer heeft een bijzondere hobby waarvan (bijna) niemand wist, dat verandert nu!

Van slangen in tempels tot gieren bij een dode dromedaris. Van mensetende trollen tot weerwolven in grotten en reuzenpadden onder grote eikenbomen. ,,I got it all, baby’’, zegt de maker te midden van al zijn bouwwerken. Ze staan voor het raam in zijn woning met zicht op de IJssel. ,,Er bellen wel eens mensen aan om te vragen of ze een foto mogen maken.’’