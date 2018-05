Mysterie gevonden grafsteen in Deventer lijkt opgelost: 'We zijn boos, erg boos'

Ouders lopen volop mee met avondvier­daag­se in Deventer

21:22 3300 lopers op de eerste avond. De organisatie van de Deventer Avondvierdaagse is blij. Dat zijn er meer dan in het voorgaande jaar. ,,We hebben ook avondlopers, dus ik verwacht dat we uiteindelijk op zo'n 3400 mensen uit zullen komen'', zegt Harrie Muilerman.