Mysterie rond schat Quinten (19) uit Deventer munt voor munt ontrafeld: ‘Echte verhaal moet boven komen’

VIDEOHet was de vondst van zijn leven: de schat van 512 munten die Quinten Maatman (19) met zijn metaaldetector aantrof in een akker in Schalkhaar. Het verhaal achter de droomvondst wordt straks als het goed is muntje voor muntje ontrafeld. ,,Het is ook mogelijk dat we er nooit met honderd procent zekerheid achter zullen komen.”