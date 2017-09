Mysterie verdacht pakketje op station Deventer ontrafeld

Terreur

Niettemin snapt de 33-jarige Zutphenaar ook wel dat bij de politie alle alarmbellen rinkelen zodra daar een melding binnenkomt over een mogelijk explosief voorwerp. ,,Door alle terreur-aanslagen en dreigingen in de wereld is er grote zorg onder de mensen. Uit voorzorg wordt de politie gealarmeerd. Ik vraag me wel af of we uit angst niet aan het doorslaan zijn?’’

Deskundige

Sijbers was vergeten de accu uit de trein mee te nemen. Medewerkers van NS stappen de trein in en ontwaren volgens de politie het oplaadkastje. Ze zijn niet zeker van hun zaak, houden er rekening mee dat het mogelijk om een explosief gaat. Een deskundige komt. Hij maakt aan alle onrust een eind: het is een accu van een e-bike.

Voor de politie is daarmee de kous af. ,,Het heeft geen juridische gevolgen voor hem'', zegt politiewoordvoerder Simen Klok. ,,Of we met deze actie doorslaan? Het is goed dat mensen alert zijn. De signalen nemen we serieus. We willen het zekere voor het onzekere nemen. Dat doen we op een beheerste manier.''