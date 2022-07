Na 100.000 liter melk en 16 kalfjes is koe Dina (22) uit Wilp ingeslapen: ‘De gemiddelde melkkoe wordt 5 à 6 jaar oud’

UPDATE Boze boeren stichten brandjes langs Twentse wegen; afrit N36 afgesloten door politie

HOLTEN - Boze boeren zijn woensdagavond opnieuw de straat opgegaan om te demonstreren. Langs de A1 bij Holten hebben zich meerdere tractoren verzameld. Ook is er langs de autobaan stro in brand gestoken. De politie is met meerdere eenheden aanwezig, maar grijpt tot nu toe niet in.

