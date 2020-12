Na 35 jaar sluit de Wereldwinkel in Twello, mensen wisten de vaste stek voor fairtrade-koffie en thee steeds slechter te vinden

Al die 35 jaar was Annie Vreeke vrijwilliger in de Twellose Wereldwinkel. Een keer in de veertien dagen hielp ze in de winkel en bemoeide ze zich met de inkoop van allerlei soorten fairtrade-producten: van beelden uit Afrika tot koffie en thee. ,,Het is erg jammer dat de winkel sluit’’, zegt ze vanuit een praktisch lege winkel op deze onrustige maandagmiddag vlak voordat Nederland in lockdown gaat.