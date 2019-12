Na achttien ongevallen rotonde en snelheid omlaag tussen Deventer en Holten

Gouden tractor uit Deventer recht naast monument op de Dam in Amsterdam

11:03 De Gouden Trekker van Team Agro NL staat midden op de Dam in Amsterdam voor de Boer Burger Brunch. De goud gespoten tractor die normaal in Oxe bij Deventer huist, is donderdagavond op de oplegger naar de hoofdstad gereden en is nu een van de publiekstrekkers op de boerenmanifestatie. De manifestatie begint om 12 uur.