Na brand mag opgeknapte Proosdijpassage er weer zijn; volgt in 2020 de rest?

'Ja hij is echt roze', zeldzame sprinkhaan gespot in de tuin van Edo uit Deventer

18 juli Edo Zeën uit Deventer lag donderdagmiddag even lekker op zijn zonnebed in de tuin, toen hij opeens iets zag springen wat hij niet een-twee-drie kon thuisbrengen. Hij moest een paar keer knipperen met zijn ogen voor hij door had wat dat zuurstokroze springerige beestje nu precies was: een sprinkhaan. Of eigenlijk: een stuk of tien roze sprinkhanen. ,,Die had ik hier nog nooit gezien.”