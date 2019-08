Na de eerste spiegelloze truck in Deventer volgen er nu nog tientallen

,,Hij is heel enthousiast’’, zegt Roy van Verseveld van Vos Transport. ,,Is natuurlijk best even spannend. Hij is een van de oudere chauffeurs en dit is een behoorlijke verandering. Maar hij was echt heel enthousiast.’’



De 65 bestelde spiegelloze trucks gaan in fases dit jaar via Vos de weg op. De meest komen te staan op de hoofdvestiging in Deventer, maar een aantal zal ook rijden vanaf de nevenvestigingen in Groningen en Ittervoort (Limburg). Het gaat deels om vervanging van ‘oude’ trekkers, ‘deels gaat het om een uitbreiding’ van onze vloot’, zegt Verseveld.