Na drie jaar afwezigheid weer erfgoed aan de kade in Deventer op Monumentendagen

De vleermuis zit isolerende huizenbe­zit­ter vaak dwars, maar een (betaalbare) oplossing is nabij

Stel je voor: je wilt je woning isoleren om gas te besparen. Dat kan natuurlijk, maar je moet op nogal wat letten. Onderzoek naar vleermuizen in je spouwmuren is verplicht. Voor veel huizenbezitters is dat een dure grap, met mogelijk desastreuze gevolgen voor de energietransitie. In Deventer hebben ze nu een oplossing.