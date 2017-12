Na extra onderzoek blijkt vloer pand Dimence in Deventer toch veilig

De vloer van het pand van de Dimence Groep werd met stempels gestut, nadat in eerste instantie bleek dat de vloer niet aan verscherpte veiligheidseisen voldeed. De veiligheidseisen werden bijgesteld nadat een parkeergarage bij Eindhoven Airport instortte. Dat pand had een vergelijkbare vloer als Lorna Wing: een zogenoemde bubble deck-vloer.

Uit uitgebreid onderzoek blijkt nu dat de voorgevel van het pand aan de Nico Bolkesteinlaan over de gehele lengte vloerdragend is uitgevoerd. Daardoor wordt de vloer veel minder zwaar belast dan in eerste instantie ingeschat werd. Die kan daarom veilig gebruikt worden. De vloer is weer in gebruik en de eerder aangebrachte zogeheten stempels zijn inmiddels weer verwijderd.