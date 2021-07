Na goud op NK pakt Mitchel Schotman uit Wesepe ook de zilver op het EK BMX: ‘Die lach verdwijnt niet snel meer’

Vorm is goed, motivatie groot: waarom zou Nederlands kampioen BMX Mitchel Schotman uit Wesepe het EK niet winnen?

8 juli Mitchel Schotman beseft dat de drie Nederlandse olympische rijders afgelopen weekend niet aan het NK meededen. Maar de 25-jarige BMX’er uit Wesepe, die zaterdag aan de start staat van het EK in Zolder, slaapt er geen minuut minder om. ,,Ik ben nationaal kampioen én in vorm. Dit pakken ze me niet meer af.”