Na jaren van protest zit Leo uit Deventer nog altijd met een asbestdak: hoe kan het zo lang duren?

De Grutto op een doordeweekse dag. Op het oog is het een doodnormaal straatje in een rustige wijk. Maar met een groot aantal huizen in het straatje is iets speciaals aan de hand. De daken liggen vol met asbestleisteen, uniek in Deventer en omgeving. Al jaren zitten 15 huishoudens met deze daken in hun maag. Asbest is immers schadelijk voor de gezondheid. Alleen loopt zo’n nieuw dak flink in de kosten.