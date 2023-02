Na jaren werken terug de schoolbanken in: ROC Aventus ziet meer en meer 40-plussers

Roep om extra bus in de ochtend richting Deventer: ‘Bus rijdt nu aan onze kinderen voorbij, want te vol’

De opluchting was eind vorig jaar groot: de rechtstreekse busverbinding tussen Deventer en Borculo keerde terug. Maar een paar maanden later overheerst in het dorp Laren vooral ergernis. De bus rijdt slechts één keer per uur en is 's ochtends vaak overvol. ,,Dit kan niet de bedoeling zijn van openbaar vervoer.”