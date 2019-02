Na nieuwe tegenvallers twijfelt Deventer politiek over Viking: ‘Onverantwoord waar we nu mee bezig zijn’

Gemeentebelang twijfelt of de Viking er wel moet komen. Raadslid Harry ten Have van de grootste partij in de Deventer gemeenteraad en coalitie pleit er voor de werkzaamheden stil te leggen. In elk geval zolang de problemen met de bouw en de exploitatie nog niet opgelost zijn. Definitief de stekker er uit trekken, noemt hij eveneens een reële mogelijkheid: ,,Het is onverantwoord waar we nu mee bezig zijn.”