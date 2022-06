Na tv-serie nu een boek over beroemde Deventer wasstraat van Martin: ‘Ik ben op een missie’

oefenwedstrijd GA Eagles schiet zich warm tegen Terwolde, dubbele cijfers eenvoudig bereikt

In de eerste de beste (oefen)wedstrijd van het seizoen schoot Go Ahead Eagles direct aardig uit de slof. De amateurs van SV Terwolde bleken zaterdagavond geen partij voor de profs, die voor rust tot ‘slechts’ vijf treffers kwamen, maar de score in de tweede helft flink opvoerden: 1-15.

26 juni