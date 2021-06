Na twee keer ‘nee’ eindelijk: ‘Ja, ik wil!’ Lucas en Marlijn vieren bruiloft op Holterberg mét zoenen en knuffels

Deventer sluit zich aan bij protest tegen Hongarije: Wilhelmina­b­rug in regenboog­kleu­ren gehuld

23 juni In navolging van andere steden in binnen- en buitenland, schittert de Wilhelminabrug in Deventer vanavond ook in regenboogkleuren. Daarmee sluit Deventer zich aan bij het protest tegen Hongarije, waar vorige week een omstreden anti-homowet is aangenomen.