Na uitwijkmanoeuvre in Deventer: Auto mist op haar na wandelende vader en kind en belandt in struiken

Op de kruising Dreef-Overstichtlaan in Deventer is vanmorgen een bizar ongeval gebeurd. Tijdens een uitwijkmanoeuvre waarbij een auto op het voetpad beland, weet een vader met zijn kind in de wandelwagen net op tijd weg te springen. Beiden raakten daarbij lichtgewond.