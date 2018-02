Na weken gevangen: 'Bijna stopte koe Hermien met ademen'

video 'Menstruatie is veel meer dan een bloody mess'

7:27 Ongeveer de helft van de bevolking krijgt er vroeg of laat mee te maken en toch weten we er weinig over. Voor de Deventerse Saskia van Ommen was dat een reden om het boek 'Hoe overleef ik mijn menstruatie?' te schrijven. Het idee erachter? ,,Het is niet normaal om pijn te hebben."