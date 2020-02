Naakte Yoga Berry uit Deventer laat zijn lichaam als tempeltje zien bij Man Bijt Hond in strijd tegen verpreutsing

VIDEO 2,9 miljoen kijkers zien boer Ronald (37) uit Terwolde 28 brieven krijgen

15:19 Het brievenbezorgmoment bij melkveehouder Ronald uit Terwolde is door 2,9 miljoen kijkers bekeken. Kijkcijferkanon Boer Zoekt Vrouw was daarmee verreweg het best bekeken programma van de dag.