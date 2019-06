Naam Janksmoel geeft voorpret, brouwer zorgt voor plezante afdronk bij Deventer Speciaalbier Festival

Deventer dendert nationale top twintig binnen van ‘krachtige’ binnenste­den

10:41 De Deventer binnenstad is de top twintig binnengekomen van meest vitale centrumgebieden van Nederland. Dat concluderen althans onderzoekers van adviesbureau Goudappel Coffeng. Het is voor het eerst dat Deventer in de hoogste categorie zit, nadat het in 2017 nog ‘vitaal’ scoorde.