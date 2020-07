Nachtelijke autobrand aan Tjoenerstraat in Deventer is de zeventiende van dit jaar

De politie heeft het gebied rond de auto met rood-wit lint afgezet en de forensische opsporing gaat ter plaatse bij de auto onderzoek doen. Dit om te achterhalen of het brandstichting is geweest. De autobrand aan de Tjoenerstraat is de tweede autobrand van de week en alweer de zeventiende van dit jaar in Deventer.

Heterdaad

Ook in 2019 was het veelvuldig raak in Deventer. In de maanden oktober, november en december alleen al gingen 13 auto's in vlammen op. Burgemeester van Deventer, Ron König, zei begin januari 2020 dat de kans op een heterdaad ontzettend klein is. ,,Je zoekt patronen en hoopt op een ‘heterdaad’. Maar het blijkt bij praktisch iedere autobrand een andere werkwijze aan voorafging. Hoewel we extra surveilleren is de kans op een ‘heterdaad’ erg klein.”