Nachtelijke brand verwoest dixie in Deventer

VIDEO Stationsge­bied in Deventer Colmschate na megaklus opgeleverd

10 juli Na anderhalf jaar werk is vandaag het stationsgebied Colmschate officieel geopend. Meest ingrijpende verandering is de tunnel die is aangelegd onder het spoor in de Oostriklaan, die een einde maakt aan de opstoppingen tussen de Vijfhoek en Holterweg.