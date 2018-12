Nachtelijke takelklus voorbij: het dak van NS-station Colmschate zit er op

Gemist? Koning tussen de koeien en toch geen seksclub in Emst

10:00 Koning Willem-Alexander trok woensdagochtend het (wei)land in om met boeren in Joppe en Diepenveen te praten over nieuwe manieren van landbouw. En mensen in Emst die wel oren hadden naar de komst van een exclusieve seksclub in hun dorp moeten even verder dromen. Het gerucht blijkt namelijk niet waar te zijn. Het waren twee van de meest gelezen verhalen deze week. Een overzicht.