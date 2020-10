Nachtopvang wil geen asielzoekers: ‘vluchtelingen en verslaafden gaan niet samen’

’t Dijkhuis in Bathmen test ‘als enige in Nederland’ nieuwe techniek om corona buiten de deur te houden

12 oktober Bij de receptie van woon-, zorg- en dienstencentrum ’t Dijkhuis in Bathmen staat een slanke zuil met daarop een zwart kastje. Erboven hangt een briefje: ‘Temperatuurmeter, zet uw bril af en kijk midden in het zwarte ronde oog’. Het is een test in de strijd tegen het coronavirus dat in het dorp flink huishoudt. De geheel contactloze thermometer staat nog nergens anders in Nederland.