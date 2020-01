Nachtverpleger doorkruist Sallandse regio voor verschillende zorginstellingen

Negen regionale zorgverleners hebben de handen ineen geslagen en betalen gezamenlijk een Regioverpleegkundige. Daardoor zijn er minder zorgverleners in de nacht nodig. Nachtverzorgenden in de ouderen- en gehandicaptenzorg kunnen de hulp van de regioverpleegkundige inroepen. Het is de Sallandse manier om het hoofd te bieden aan het groeiend aantal vacatures in de zorg enerzijds en de wachtlijsten voor verpleeghuizen anderzijds.

In eerste instantie gaat het om nachtelijke verpleegkundigen die rondrijden in Deventer, Raalte, Holten en Olst-Wijhe. Later moet de regio uitgebreid worden naar Midden-IJssel: daar valt ook nog Voorst onder. Ook is het na de eerste ervaringen de bedoeling dat de regioverpleegkundige in de avonden en het weekeinde de functie van lokaal werkende verpleegkundigen overneemt.

Vacatures zijn lastig op te vullen

Reden dat dit team in het leven is geroepen is het garanderen van kwalitatief hoogwaardige verpleegkundige zorg tijdens de avonden, nachten en weekeinden. De afzonderlijke organisaties hebben moeite hun vacatures in te vullen. Op deze manier is de zorg wel gegarandeerd. Het nu gestarte team vindt het vooral bijzonder om samen te werken met verpleegkundigen van een andere organisatie. Het gaat om onder meer instellingen van Carinova, Solis, Dimence, De Parabool, ZGR, Humanitas, Het Zand, Ludgerus en het Dijkhuis.

Carinovabestuurder Jan Griepink benadrukt de noodzaak om samen te werken. ,,In 2040 zijn er 1,5 miljoen extra arbeidskrachten nodig en is er behoefte aan 260.000 verpleeghuisplaatsen”, stelt hij. ,,Die extra plaatsen in de verpleeghuizen gaan er niet komen, er zijn immers grenzen aan de groei van de zorg. Hoe we de zorg wel kunnen organiseren, is een enorm vraagstuk en lukt alleen als je regionaal samenwerkt. De initiatieven waar we in het programma Samen voor Sallandse Zorg nu aan werken, zijn nog maar een begin.”

Samen werken met de verschillende organisaties

De gestarte Regioverpleegkundigen vinden het waardevol om samen te werken met collega’s van verschillende organisaties. Het nieuwe team is grotendeels samengesteld uit mensen die al voor een van de organisaties in de regio werkten. Ze doen het nachtelijk werk veelal naast het reguliere werk op een van de locaties. ,,We kunnen ervaringen uitwisselen, samen sparren en bij elkaar in de keuken kijken.”