Nachtvorst op komst: fruitkweker kijkt liever niet naar buienradar en aspergeteler hoopt op paasoogst

,,Het is onze jaarlijkse stress’’, zegt de kweker in Wijhe. ,,En eigenlijk went het nooit. Alle groei is wat vroeger dit jaar, door het mooie weer. De pruimenbomen hebben al bloesem. Nu lijkt het allemaal heel vroeg tot bloei te komen. Maar dat kun je pas later echt zeggen. Want als het echt weer kouder wordt, komt de groei stil te liggen.”