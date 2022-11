Nathalie (48) uit Bathmen had het allemaal: ‘Je mag om mij huilen, maar maak er wat van!’

MET VIDEO Archeolo­gen doen unieke vondst uit 13de eeuw bij kasteel Nijenbeek in Voorst: ‘Dit is echt zeldzaam’

Ridders die geheime brieven naar elkaar sturen en graven die hun macht vergroten door huwelijken te sluiten tussen families. Het is een lang vervlogen tijd, maar dankzij een zeldzame vondst bij kasteel Nijenbeek in Voorst worden de middeleeuwen weer even herleefd. Daar is een uniek zegelstempel van een ridder uit de dertiende eeuw gevonden. ,,Dit gebeurt maar zelden.”

15 november