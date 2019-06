Nationaal Fonds Kinderhulp verstuurt vanuit Deventer 5.000 zomerpretpakketten voor kinderen in armoede

VideoNiet voor elk kind is de zomervakantie een feest, zegt het Nationaal Fonds Kinderhulp. Daarom verstuurt de stichting vanuit Deventer duizenden zomerpretpakketten voor basisschoolkinderen die in armoede opgroeien.

Voor veel kinderen is een zomervakantie vol avonturen om over te vertellen vanzelfsprekend, maar niet voor voor de 300.000 kinderen in Nederland die in armoede opgroeien, zegt projectleider en fondsenwerver Ilse de Voogd van het in Deventer gevestigde Nationaal Fonds Kinderhulp.

De stichting streeft ernaar 5.000 zomerpretpakketten te verspreiden, die voor die kinderen zijn bedoeld. ,,Zij zien vaak hun buurtgenootjes de hort op gaan, avonturen beleven, hiermee hebben zij ook iets om over te vertellen. Voor sommige kinderen zit bijvoorbeeld zelfs iets simpels als toegang voor het zwembad er niet in.”

Goed op weg

Met het aantal van 5.000 is het aantal van vorig jaar (2.300 pakketten) meer dan verdubbeld. Het Nationaal Fonds Kinderhulp heeft in ieder geval een miljoen euro nodig om het streefgetal van 5.000 kinderen van pakketten te kunnen voorzien. De Voogd: ,,We zijn goed op weg, maar kunnen nog wel iets gebruiken.”

Adidas

Het Nationaal Fonds Kinderhulp kiest er bewust voor hoogwaardige pakketten te versturen en geen afdankertje. In de Adidas-tas zitten onder meer een eredivisie-replicabal, vakantieboeken, spellen, stiften, een schrijfset, opblaasband, maar ook zonnebrand en vier kaartjes voor een dagje uit naar keuze. De pakketten worden uitgedeeld door maatschappelijke organisaties.

Het pakket vertegenwoordigt een waarde van 200 euro. ,,Vaak is de gedachte dat voor deze kinderen iets minder goed ook goed genoeg, maar wij kiezen juist voor goede, nieuwe spullen. Dan hebben ze ook iets om te laten zien op het schoolplein", zegt Irene Boersma van het NFK.

Deventer duit

Medewerkers van de gemeente Deventer hielpen vandaag met inpakken. Deventer doet zelf ook een duit in het zakje: de gemeente gaat zelf 350 van deze pakketten verspreiden.

Wethouder Rob de Geest stak vanochtend zelf de handen uit de mouwen en hielp de tassen vullen. ,,Ik kom niet uit een arm gezin, maar we konden niet altijd op vakantie. Laat staan als je zoiets als een stripboekje niet kan betalen. Het is heel belangrijk dat kinderen de zomervakantie goed doorkomen, dat ze iets te doen hebben en iets om over te vertellen hebben.”