Nationaal Voetbalmuseum flirt met Deventer: ‘Maar Zwolle is ook een optie’

Derksen, Jansma en Borst kregen donderdagmiddag een rondleiding door de voormalige bibliotheek aan de Brink. In dit pand, dat sinds 2018 leegstaat, zou over een paar jaar zomaar het Nationaal Voetbalmuseum kunnen staan, zo werd deze week bekend.



De bekende voetbalbobo’s zijn enthousiast, maar houden een slag om de arm. Er moet een akkoord komen met pandeigenaar Arjen Lagerweij, die vorige week contact legde met de initiatiefnemers van het museum. Overheden moeten ook nog goedkeuring geven, zegt Derksen, terwijl Borst stiekem een bal tegen hem aanschiet.



Hij wil graag dat de gemeente en de provincie Overijssel financieel bijdragen aan het plan. ,,Het is geen dreigement, maar dan zijn we genoodzaakt om naar Zwolle te gaan. Uit Zwolle hebben we twee aanbiedingen.’’ Bekend is dat de gemeente Deventer terughoudend is met subsidies aan (nieuwe) musea.