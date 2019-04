Nationale Rekendag in teken van ‘Uit Verhouding’ betekent: buiten de catwalk op in grote kleren

videoTafels over het schoolplein vormen een catwalk bij basisschool Adwaita in Deventer. Alle kinderen doen vandaag mee aan de Nationale Rekendag. En dat betekent niet alleen saai sommetjes maken in boekjes, maar duidelijk maken dat alles met rekenen te maken heeft. Ook als je kunt zien dat alles uit verhouding is.

Volledig scherm Nationale Rekendag begint op basisschool Adwaita in Deventer met een gekke modeshow: te grote of te kleine kleren aan. © FOTO HISSINK

Want dat is het thema van de landelijke dag voor alle basisscholen in Nederland en Vlaanderen: Uit Verhouding. Juf Tamara van Adwaita heeft daar een plan bij bedacht: alle kinderen te grote of te kleine kleren en schoenen aan. En oké, de juffen zelf doen ook alsof het een gekke dag is, en trekken kleren aan waar de kinderen om moeten lachen.

Volledig scherm Nationale Rekendag begint op basisschool Adwaita in Deventer met een gekke modeshow: te grote of te kleine kleren aan. © FOTO HISSINK

Volledig scherm Nationale Rekendag begint op basisschool Adwaita in Deventer met een gekke modeshow: te grote of te kleine kleren aan. © FOTO HISSINK

Kinderen leren zo spelenderwijs onderzoekend leren. Alles staat in verhouding tot elkaar. Dus zijn er allerlei opdrachten in en rond de school. Maar het begin is de modeshow. Dus hebben meiden truien van hun moeder aan die ze de rest van de dag als jurk aan kunnen. En blijken de schoenen van papa wel een beetje lastig om te paraderen op de catwalk, dus lopen juffen mee om te begeleiden, zelf voorzien van grote of juist kleine brillen. ,,En juf Manja heeft een tasje, nou, wat heb je daar aan: er past niet eens een mobieltje in”, legt presentator juf Inge de vinger op de verkeerde verhoudingen.

Volledig scherm Nationale Rekendag begint op basisschool Adwaita in Deventer met een gekke modeshow: te grote of te kleine kleren aan. © FOTO HISSINK

Tijn uit groep 4 heeft de legerjas van papa aan. Trots laat hij de jas zien die mama vanochtend nog van zolder getrokken heeft. Maar als ze vraagt of ze de jas weer mee zal nemen naar huis, is het antwoord gedecideerd: 'nee'. Tijn heeft de jas nu bemachtigd. En het scheelt hem niks dat hij er in kan zwemmen en de verhoudingen zoek zijn: deze schat staat hij niet meer af. Dus gaat ‘ie op weg naar z'n klas, waar de dag vol rekenspelletjes wacht. Inclusief de legerjas van papa.

Volledig scherm Nationale Rekendag begint op basisschool Adwaita in Deventer met een gekke modeshow: te grote of te kleine kleren aan. © FOTO HISSINK