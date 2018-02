Nationale Sportweek is dit jaar in Deventer

De Nationale Sportweek geldt als de officiële start van het nieuwe sportseizoen en is bedoeld om zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen en te stimuleren om te gaan sporten. Een stad die de Nationale Sportweek organiseert, weet even alle ogen op zich gericht.

Dat Deventer de Nationale Sportweek heeft toebedeeld gekregen, werd vrijdagavond bekend gemaakt door wethouder Liesbeth Grijsen, voorafgaand aan Deventer Sportverkiezing. Daarvoor waren Pieter van den Hoogenband en Erben Wennemars naar Deventer gekomen. Beide ex-topsporters gaven een presentatie aan lokale ondernemers en sporttalenten over het belang van topsport, sport en bewegen.

Aschwin Lankwarden, directeur van het jubilerende sportbedrijf Deventer, is dan ook verguld met de toewijzing. ,,NOC*NSF benaderde ons. We kennen elkaar goed, we praten veel met elkaar en ze wisten dus dat we dit jaar in Deventer jubileumfeesten vieren. Dat was een mooi haakje om de sportweek - die voor de vijftiende keer wordt gehouden - ook in Deventer te houden.'' Deventer is trouwens niet de enige stad: er komen nog twee plaatsen bij. Dat is voor het eerst.