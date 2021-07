Natuur en landbouw vechten om voorrang langs Overijssels Kanaal tussen Deventer en Raalte

Natuur in trek door corona: word gids om nog beter naar planten en dieren te kijken

8 juli Door corona en het gebrek aan andere activiteiten, hebben veel meer Nederlanders de natuur ontdekt en daar hun vrije tijd doorgebracht. Mensen die nu ook echt iets willen leren over hun natuurlijke omgeving of goed willen leren ‘kijken’ naar dieren en planten, kunnen zich bij IVN Natuureducatie in Deventer en Zutphen op laten leiden tot natuurgids.