Natuur in trek door corona: word gids om nog beter naar planten en dieren te kijken

Door corona en het gebrek aan andere activiteiten, hebben veel meer Nederlanders de natuur ontdekt en daar hun vrije tijd doorgebracht. Mensen die nu ook echt iets willen leren over hun natuurlijke omgeving of goed willen leren ‘kijken’ naar dieren en planten, kunnen zich bij IVN Natuureducatie in Deventer en Zutphen op laten leiden tot natuurgids.

Ze leren daar niet alleen zelf veel meer over de natuur, maar vooral ook hoe ze dat over moeten brengen op de groepen die ze later eventueel rondleidingen gaan geven. De cursus start in januari, maar in september en oktober zijn er in Zutphen en Deventer bijeenkomsten waar uitleg gegeven wordt over de opzet van de NatuurGidsenOpleiding (NGO).

Dat is een flinke aanloop naar een cursus!

Jet Zengers van IVN: ,,Klopt, het is ook best een zware opleiding, die anderhalf jaar duurt en enorm veel beslag op je tijd legt. Elke twee weken is er een cursusavond op dinsdag, gevolgd door een excursie op zaterdagochtend. Er zitten ook veel opdrachten aan vast en je moet een eindopdracht maken die voor het IVN later ook bruikbaar is.”

Dat klinkt inderdaad erg belastend. Vooral interessant voor mensen met veel vrije tijd en al de nodige kennis van zaken, toch?

,,Dat valt mee. Echt iedereen kan meedoen, ook zonder enige kennis van de natuur. Ik ben zelf ook als een ongeschreven blad aan deze cursus begonnen. En het is zeker niet alleen voor gepensioneerden die alle tijd hebben. Aan onze eerdere cursussen deden ook verbazingwekkend veel dertigers met kinderen mee. En als je vooraf al niet heel gemotiveerd bent, dan word je dat onderweg vanzelf wel, is onze ervaring.”

Hoe komt dat dan?

,,Er doen mensen mee die al best wel veel weten over de natuur, maar we hebben ook cursisten die bij wijze van spreken nog geen eik van een beuk kunnen onderscheiden. Je leert echt naar de natuur kijken en leert doorgronden wat je ziet. Na zo’n cursus zie je ook allerlei beestjes en planten die je niet eerder zag, waar ze van leven en wat ze doen om te overleven. Allemaal zaken die je niet ziet als je gewoon door een bos wandelt. Zo’n cursus geven met kinderen erbij maakt het nog leuker, want die zitten lager bij de grond en kijken weer heel anders dan volwassenen. Dat is heel verfrissend.”

Maar je moet dus wel wat in je mars hebben om mee te doen?

,,Nou, je leert vooral veel meer dan alleen maar beter kijken naar de natuur. Je leert ook organiseren met al die opdrachten en je leert hoe je je publiek geboeid moet houden.”

Maar IVN heeft er zelf ook veel aan?

,,Zeker! Een van onze cursisten heeft een blotevoetenpad ontwikkeld, het Hertenpad in Baak. Dat is heel populair en inmiddels een van onze paradepaadjes!”