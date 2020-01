Natuur Sallandse Heuvelrug ontwaakt eerder door zachte winter; bezoekers gewaarschuwd

Emissie­vrije zones in Deventer, Apeldoorn, Zwolle en Zutphen: alleen schoon vervoer welkom

8:15 Apeldoorn, Zwolle, Deventer en Zutphen wijzen ‘emissievrije zones’ aan in hun binnensteden. Binnen die zones mag alleen schoon vervoer plaatsvinden, zoals elektrische bestelbussen of transportfietsen. De zones worden de komende maanden vastgesteld en uiterlijk in 2025 van kracht.