Natuur trakteert Deventer op nachtelijke lichtshow; Sander Korvemaker legt het prachtig vast

Kritiek op communica­tie gemeente Voorst over sluiting spoorweg­over­gan­gen: ‘Absurd hoe het nu gaat’

18 juni Gesloten of stevig aangepaste spoorwegovergangen wekken bij inwoners van Twello grote zorgen over de bereikbaarheid en veiligheid in hun dorp. En die zijn de afgelopen tijd niet weggenomen door de gemeente Voorst. Mensen voelen zich niet gehoord, zo blijkt. Volgens de twee grootste oppositiepartijen in de gemeenteraad is dit het zoveelste voorbeeld van gebrekkige participatie.