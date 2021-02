Natuurijskoorts in Deventer, schaatsen in Worpplantsoen: ‘Het kraakt nog wel’

Balen van sneeuwzooi in winkelstra­ten Deventer binnenstad: ‘Waarom wordt hier niet geveegd?’

10 februari Het contrast in de binnenstad kan niet groter. De grote Brink is met ijzige precisie sneeuwvrij geveegd door de gemeente. In de winkelstraten is het glibberen, schuifelen en sneeuwbanjeren. Ondernemers en bezoekers balen van de winterse zooi voor de deur, net nu winkels open mogen voor afhalen. ‘Waarom zijn de winkelstraten in Zutphen en Zwolle wel aardig sneeuwvrij? Moet er eerst iemand een heup breken?’ De gemeente baalt ook, maar: ‘Het kan helaas niet anders.’