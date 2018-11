Natuurorganisatie vindt dat sportclubs verplicht afval moeten scheiden

Video Onkruid op veld te lijf zonder chemisch middel: weten gemeenten hoe dat moet vóór 2020?

7:00 De terreinknecht die onkruid op het voetbalveld tegengaat met een chemisch goedje is binnenkort verleden tijd. Vanaf 2020 moeten sportvelden in Nederland chemievrij worden beheerd. In aanloop daarnaartoe experimenteren verschillende gemeenten met chemievrij beheer in een speciale pilot. Hebben zij straks voldoende kennis voordat het laatste fluitsignaal klinkt?