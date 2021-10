Nauwelijks controles op puinzooi bij afvalcontainers door corona in Deventer

Kakelverse ‘importkor­hoen­ders’ leggen het loodje op Sallandse Heuvelrug

26 oktober Van de 25 Zweedse korhoenders die in mei op de Sallandse Heuvelrug zijn uitgezet, is een viertal overleden. Van nog eens vier gezenderde korhoenders is de situatie onzeker. Het bijplaatsen van deze met uitsterven bedreigde soort is omstreden en heeft tot dusver al 350.000 euro gekost.