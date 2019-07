Nauwelijks ‘rozesprinkhaanspotters’ aan de deur bij Edo Zeën in Deventer

De roze sprinkhanen in de tuin van Deventenaar Edo Zeën hebben hem talloze appjes en reacties opgeleverd, maar nieuwsgierige ‘spotters’ staan allerminst in de rij. Tot zijn eigen verrassing. ,,Ik had wel wat buren aan de deur verwacht.”

Daags nadat een stuk of tien zuurstokroze insecten zich voor het eerst in de Deventer wijk Zandweerd lieten zien, kan de judoleraar in alle rust van ze genieten. Alsof ze het prima naar hun zin hebben in zijn tuin.

Tuinsafari

Tot op heden heeft Zeën vanuit de buurt of van andere Deventenaren niet gehoord dat de roze sprinkhanen daar zijn opgedoken. Juist daarom had hij er rekening mee gehouden dat mensen de opvallende beestjes met eigen ogen zouden willen zien. ,,Blijkbaar hoef ik geen tuinsafari's te organiseren", zegt de Deventenaar met een kwinkslag in zijn stem. ,,Misschien zijn mijn buren te bescheiden om aan te bellen. Of is iedereen op vakantie.” Niettemin is Zeën bereid om zijn tuingasten te ‘delen'. ,,Als mensen de roze sprinkhanen willen komen bekijken, zijn ze welkom hoor.”

Prooi