Nauwelijks schade aan groen na Stadsfestival in Deventer park: ‘Wij hopen dat het bij één keer blijft’

Wens voor extra wijkagent klinkt luider na drugslab in Den Nul: ‘Risico’s criminali­teit worden groter’

Hoe wordt in de toekomst een situatie zoals in Den Nul voorkomen, waar een jaar lang in het diepste geheim drugs werden geproduceerd? Die vraag ligt op tafel bij de politiek in Olst-Wijhe. Verschillende partijen willen een extra wijkagent, maar de gemeente ziet (nog) niets in dat plan.