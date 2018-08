‘Nederland moet zélf lessen in moedertaal organiseren’

De Nederlandse overheid moet zelf weer lessen in de moedertaal aan etnische minderheden gaan organiseren. Alleen zo is er goed toezicht op de inhoud van het lesmateriaal en hoeft er geen vrees te zijn voor eventuele politieke, ideologische inmenging van buitenaf.

Dit zegt Zwollenaar Zeki Arslan (58), landelijk onderwijsspecialist op het gebied van etnische minderheden, in een interview met deze krant. Hij reageert op de commotie die is ontstaan na de aankondiging dat de Turkse overheid Weekendscholen in Nederland wil beginnen, die erop zijn gericht de identiteit en cultuur van jonge Turken te behouden en de banden met het vaderland te versterken.

Volgens Arslan maakte de overheid in 2004, door de handen af te trekken van het geven van onderwijs in de moedertaal, een historische vergissing. Hij waarschuwde de toenmalige minister van onderwijs, Maria van der Hoeven, dat de overheid daarmee de ruimte bood aan diverse groeperingen in binnen- en buitenland om te taallessen over te nemen. Door een gebrek aan toezicht en controle zou er onbeperkte invloed kunnen worden uitgeoefend op het integratieproces van jonge kinderen. Arslan roept het ministerie van Onderwijs nu op snel de handschoen van taallessen in de moedertaal weer op te pakken, zodat een Weekendschool, bestuurd en gefinancierd vanuit het buitenland, niet meer nodig is.

Open voor discussie

VVD-kamerlid Rudmer Heerema, die samen met partijgenoot Bente Becker zijn zorgen over de komst van Turkse Weekendscholen in schriftelijke vragen aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitte, zegt open te staan voor de discussie over het herinvoeren van taalonderwijs door de overheid, zoals Zeki Arslan voorstelt. ,,Maar dat wil niet zeggen dat ik vind dat dat ook moet gebeuren. Want ik vind dat de markt dit de afgelopen jaren goed heeft opgepakt. Alleen ontstaat er nu met het plan voor de Turkse Weekendschool een nieuwe en bijzondere situatie, omdat de Turkse overheid hier een rol in speelt. Bovendien gaat het verder dan alleen taalonderwijs.’’