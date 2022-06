Nederlands amateurtopscorer Jarmo van ’t Hof uit Deventer had goals ingeleverd voor titel met Helios

Is die topscorerstitel nou een troostprijs of een hoofdprijs voor je?

,,Laat ik het zo zeggen; ik had absoluut wat goals willen inleveren voor het kampioenschap. Er telt voor mij immers maar één ding, en dat is kampioen worden, of in dit geval promoveren. Dat ik in 2016 kampioen werd met Colmschate in de derde klasse, en in dat seizoen 39 goals maakte, telt voor mij ook nog steeds zwaarder. Het is leuk dat je topscorer bent, maar meer ook niet.”

Er is één speler die ook de 51 treffers haalde, waardoor je de titel moet delen. Waar heb je het laten liggen?

,,Daar heb ik nog wel even over nagedacht, haha. Ik denk tegen Blauw Wit thuis (7-1, red.), toen miste ik bij een 6-1 voorsprong nog een strafschop. Dus ik had er zeker nóg meer kunnen maken.”

Hoe is het mogelijk dat jullie met een totaal van 114 goals geen kampioen geworden zijn?

,,Aan het begin van de competitie hadden we een aantal blessuregevallen, en in die fase hebben we te veel punten verspeeld. In de vierde klasse is het wel zo dat je als ploeg in de top-vier niet snel van ploegen uit het rechterrijtje zult verliezen. Kortom; dan loop je eigenlijk continu achter de feiten aan. Daarom moesten we elke keer in de achtervolging op Twello, dat terecht kampioen geworden is.”

Waarin vind je Twello verder dan jullie?

,,Zij scoren makkelijker. Wellicht hebben ze individueel wat minder kwaliteit, maar zij hebben meer jongens die een goal kunnen maken. Ik ben het aanspeelpunt wat de doelpunten moet maken bij ons, en in en rondom de zestien moet het voor mij gebeuren. Ik zal niet snel vier man passeren. Als ploegen dan daarop inspelen en mij uit de wedstrijd halen, krijgen we het lastig. Daarom is het ook te hopen dat we via de nacompetitie alsnog promoveren, want ik ben ervan overtuigd dat met meer combinerende ploegen we nog beter zullen gaan voetballen.”

Je hebt een bijzondere band met trainer Harry Decheiver, onder wie je bij Helios in het seizoen 2006/2007 debuteerde. Vervolgens volgde je hem naar Colmschate, en mede voor hem keerde je twee jaar geleden weer terug bij Helios. Wat maakt jullie band zo hecht?

,,Ik heb ontzettend veel van hem geleerd, en nog. Dat komt natuurlijk ook door zijn carrière, waardoor je veel van hem aanneemt. Bovenal krijg ik heel veel vertrouwen van hem, al word ik ook wel eens gewisseld. Zo haalde hij er mij bij Blauw Wit (1-2) uit, en daar was ik natuurlijk helemaal niet blij mee. Bastiaan Lieftink kwam er voor mij in en die schoot uiteindelijk de winnende erin, waardoor we die wedstrijd wonnen. Harry kwam na de wedstrijd naar mij toe en zei ‘goede wissel hè’. Die humor kan ik wel waarderen.”

Hoe kijk je naar de wedstrijd van komende zaterdag, thuis tegen Daarlerveen?

,,Wat ik van Harry begrepen heb is dat het een goede ploeg is, die ook eigenlijk kampioen had moeten worden in 4F. Dus het zal elkaar niet veel ontlopen. Die paar kansen die ik zal krijgen moet ik benutten. Ik vind het wel wat hebben, een wedstrijd waarin het alles of niets is. Wat publiek, wat spanning erbij. Dat heb ik ook wel nodig. Laat maar komen.”