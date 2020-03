Nefit Bosch laat 400 medewerkers zoveel mogelijk thuis werken (zelfs 'vaste pc's gaan mee naar huis)

Doelloos GA Eagles daadkrach­tig in onzekere coronaperi­o­de

16:04 Het coronavirus grijpt om zich heen en heeft de sportwereld volledig lam gelegd. De onzekerheid knaagt, maar de daadkracht is groot. Go Ahead Eagles zoekt zijn weg in protocollen, logeerpartijtjes en besloten oefensessies. ,,Dit is inmiddels zó groot….’’