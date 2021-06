Nefit stopt in Deventer met productie van gasketel, tientallen medewerkers moeten op zoek naar ander werk

Nefit gaat na 2025 geen gasketels meer produceren in Deventer. Tientallen medewerkers moeten daardoor na 2023 op zoek naar ander werk. Het is nog maar de vraag of ze binnen het bedrijf een andere functie kunnen krijgen. In Deventer wil Nefit zich meer gaan richten op onderzoek, er moet een testcentrum voor waterstoftoepassingen komen.

De voorgenomen koersverandering betekent dat er vanaf eind 2023 ongeveer 70 fte minder nodig is binnen de productie, logistiek en ondersteunende functies in Deventer. Dat kondigt moederbedrijf Bosch Thermotechniek vandaag aan. In Deventer zijn in totaal zo’n 500 mensen werkzaam bij het bedrijf, dat vooral bekend is van de productie van gasketels.

Voor het overbodige personeel wordt ‘een gedegen oplossing’ gezocht, zo meldt Nefit | Bosch in een persbericht. Dat gebeurt in afstemming met de ondernemingsraad en de vakbonden. ‘Naast herplaatsing binnen de eigen organisatie wordt, gezien de enorme vraag naar technisch personeel, onder meer gedacht aan begeleiding naar ander werk in de installatiebranche.’

Waterstof

De productie van gasketels wil Bosch verplaatsen naar andere, grotere locaties in Europa. Die operatie moet in 2022 beginnen en medio 2025 afgerond zijn. In Deventer wil het bedrijf zich specialiseren in ‘het configureren van prefab installatie-oplossingen voor nieuwbouw en verduurzamingsprojecten.’ Ook komt er een nieuw testcentrum voor waterstoftoepassingen.

,,Deze innovatieve oplossingen zullen de komende decennia hard nodig zijn voor de energietransitie en als innovatief bedrijf willen wij hierin een belangrijke rol vervullen’’, zegt Ruud Alberts, algemeen directeur van Bosch Thermotechniek B.V.

Nieuwe arbeidsplaatsen

De onderzoekslocatie in Deventer, waar onder meer warmtewisselaars (voor aardgas en waterstof), elektronica en software worden ontwikkeld, wordt de komende jaren verder uitgebreid. Bosch wil naar eigen zeggen investeren in een testcentrum voor waterstoftoepassingen voor de internationale verwarmingsmarkt. Hierdoor ontstaan voor 15 fte nieuwe arbeidsplaatsen. Op de langere termijn voorziet Bosch ‘verdere uitbreidingen’.

De gasketel staat onder druk, omdat nieuw te bouwen woningen niet langer van een gasketel voorzien mogen zijn. Volgens Alberts is dat alleen mogelijk met ‘kant-en-klare units die voldoen aan alle eisen en die op locatie alleen nog maar te hoeven worden aangesloten’.

Topline-ketels

Nefit en Bosch zijn sinds 2004 aan elkaar verbonden. Nefit is in 1948 ontstaan in Deventer en groeide met de uitvinding van de hoogrendement verwarmingsketel uit tot de grootste cv-fabrikant van Nederland. In 2018 beleefde het bedrijf een rampjaar met problemen rond de Toplineketels.

