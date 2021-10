Negental GA Eagles grijpt op heroïsche wijze de winst tegen Heracles

LIVEBLOGIn een duel vol fouten, twee rode kaarten, negen minuten extra tijd en ‘vreemde’ doelpunten hervond Go Ahead Eagles zaterdagavond op miraculeuze wijze het juiste spoor richting handhaving in de eredivisie. Met negen man - Giannis Botos en Isac Lidberg werden door arbiter Martens van het veld gestuurd - sleepte de ploeg uit Deventer op welhaast heroïsche wijze een 4-2 tegen Heracles Almelo uit het vuur.

Met dezelfde elf spelers die twee weken eerder verdienstelijk een punt pakten uit bij RKC (1-1) ging GA Eagles op jacht naar de eerste eredivisiezege op Heracles in vijftig jaar. Gerrit Nauber en Martijn Berden waren wegens blessures niet inzetbaar voor trainer Kees van Wonderen, die wel Jacob Mulenga weer verwelkomde op de reservebank.

Het publiek in de voor het eerst sinds maart 2020 weer volledig gevulde Adelaarshorst kreeg een interessante eerste helft voorgeschoteld, waarin van alles gebeurde. Fraaie aanvallen, kansen over en weer, een panna van Inigo Cordoba, en ook nog eens twee goals waar in beide gevallen wat geluk bij kwam kijken.

Agressief

GA Eagles begon agressief en had binnen zestig tellen al kunnen scoren als Giannis Botos de bal had binnen gegleden na een voorzet van Boyd Lucassen. Daar bleef het niet bij. Beide teams speelden verrassend open, aanvallend voetbal en dat moest haast wel tot spannende momenten leiden voor de doelen.

GA Eagles kreeg aanvankelijk de beste mogelijkheden en nam na een klein halfuur ook verdiend de leiding. Luuk Brouwers kopte op aangeven van Philippe Rommens (hoekschop) zijn tweede van het seizoen binnen, al zat het hoofd van Heraclied Noah Fadiga er nog behulpzaam tussen.

Aan de andere kant was Heracles dichtbij een treffer via Bilal Basacikoglu (volley over) en Rai Vloet (schot gepakt door Warner Hahn). Op basis van de veldverhoudingen verdienden de bezoekers de gelijkmaker en die kwam er vlak voor rust. Hahn leverde een matige uittrap af, die op de hakken van ploegmaat Jay Idzes eindigde. De bal stuiterde voor de voeten van de inlopende Vloet, die de bal in een verlaten doel deponeerde: 1-1.

Gelukjes

De amusementswaarde bleef ook na rust hoog. Een ongewijzigd GA Eagles had het een kwartier lastig met Heracles, dat aandrong en het momentum wilde gebruiken om door te drukken. Maar het was wederom GA Eagles dat op voorsprong kwam - en weer kleefde het nodige geluk aan de treffer. Deze keer leverde de Spanjaard vanaf links een voorzet af, via de paal ging de bal tegen het lichaam van Mats Knoester en de Almelose verdediger zag de bal in het doel verdwijnen: 2-1.

GA Eagles drukte direct door en drie minuten later was het al 3-1 via de tweede treffer van Brouwers. De middenvelder schoot van dichtbij raak uit de draai. Oke, 3-1 voor, dan is het wedstrijd uit spelen, zou je zeggen. Zo niet in Deventer. Hahn - die toch al niet z’n beste avond had - verwerkte een hoge bal van Heracles niet goed, en Marco Rente profiteerde van dichtbij: 3-2.

Vlam in de pan

Daarna sloeg de vlam in de pan. Botos werd na ingrijpen van de VAR met rood weggestuurd na een tackle op Fadiga, waar arbiter Martens aanvankelijk slechts geel in had gezien. Overleven dus, die slotfase voor GA Eagles. Dat lukte bijna tegen alle verhoudingen in, want in de slotfase werd ook de net ingevallen Isac Lidberg wegens een elleboogstoot heengezonden, alweer op voorsprak van VAR Siemen Mulder. En kwamen er negen(!) minuten extra tijd bij in de Adelaarshorst.

Iedereen kneep de billen samen in Deventer, maar Heracles vond het gaatje niet en de heroïek werd zelfs nog groter toen GA Eagles met twee man minder alsnog een vierde scoorde. Mats Deijl mocht de historische treffer maken: 4-2.

De derde (thuis)zege van het seizoen werd wonderwel een feit. En de ploeg van Van Wonderen met ‘10 uit 9' weer lichtjes voor loopt op het gewenste handhavingsschema.

Go Ahead Eagles - Heracles Almelo 4-2 (1-1). 29. Luuk Brouwers 1-0, 43. Rai Vloet 1-1, 58. Mats Knoester 2-1 (eigen doelpunt), 62. Brouwers 3-1, 64. Marco Rente 3-2, 90+7. Mats Deijl 4-2. Scheidsrechter: Martens. Toeschouwers: 9.701. Rode kaart: 70. Botos, 86. Lidberg (GA Eagles). Gele kaart: Heil, Lidberg (GA Eagles), Basacikoglu, Fadiga, Laursen (Heracles).

GA Eagles: Hahn; Lucassen, Idzes, Kramer, Kuipers; Brouwers, Rommens; Oratmangoen (89. Deijl), Cordoba (81. Heil), Botos; Cardona (81. Lidberg).

