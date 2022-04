Negentien Deventenaren koninklijk onderscheiden en dit zijn de gelukkigen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Eppo Bolhuis (68, Diepenveen) bekleedde de afgelopen decennia tal van bestuursfuncties en is nog steeds bestuurlijk actief. Hij is mede-oprichter en voorzitter van de subsidiecommissie, Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE). Ook is hij nog voorzitter van de Nederlandse Branchevereniging voor BioKetelLeveranciers. Eerder was hij onder meer voorzitter van stichting Doen en stichting Watersport voor Gehandicapten NEBAS.

Geert Klein Ovink (65, Deventer) is onder meer bestuurslid bij stichting Wijnhuisfonds, de Deventer Energie Coöperatie en De Maatschappij Deventer. Ook is hij bestuurlijk actief voor de Rotaryclub Deventer IJssel. In het verleden was hij onder meer betrokken bij de Sallandsche Golfclub de Hoek in Diepenveen, waar hij secretaris was.

Jan Henk van der Kolk (62, Deventer) is een veelzijdig bestuurder en vrijwilliger. Zo is hij voorzitter van de stichting Wesselings van Breemen, ambtenaar van de burgerlijke stand in Deventer en voorzitter van de werkgroep Beeld voor Leo, dat een standbeeld heeft gerealiseerd bij het stadion van Go Ahead Eagles van de legendarische oud-doelman van de club. Ook was hij onder meer lid van de ledenraad van Salland Zorgverzekeringen, voorzitter van de IJsselloop en oprichter van de stichting Reuring.

Anne Marie van Oldeniel-Boerhof (60, Lettele) is onder meer voorzitter van stichting Kulturhus De Spil in Lettele, betrokken bij de H. Nicolaaskerk in Lettele, kookvrijwilliger bij Samen Eten en de 4 Mei Herdenking in het dorp. Ze was in het verleden actief bij tal van andere initiatieven in en rond Lettele. Bijvoorbeeld voorzitter van Plaatselijk Belang Lettele-Linde-Oude Molen, betrokken bij het Dorpsarchief Lettele of de werkgroep Duo Fiets.

Neelco Osinga (76, Deventer) is al jaren bekend als bestuurder van stichting Oud Deventer. Maar ook actief als secretaris van Groot Salonorkest Happy Days. Eerder was hij jaren bestuurslid van Vereniging De Waag, stichting Historisch Zweefvliegarchief en het Deventer Kamerorkest.

Mees Struijs (73, Lettele) was jarenlang voorzitter van Buurtcomité Verbeteren Verkeersveiligheid N344 ter hoogte van Oude Molen. Ook is hij nog actief bij de Rotaryclub Bathmen-de Schipbeek en was jaren voorzitter van stichting Windkorenmolen De Leeuw in Oude Molen. Tevens was hij voorzitter van buurtvereniging De Oude Molen, maar ook bijvoorbeeld bestuurslid van sportvereniging ABS uit Bathmen.

Bas van Swigchem (63, Bathmen) is sinds 2004 voorzitter van zwembad de Looermark. Maar ook al jarenlang vrijwilliger en bestuurslid van het comité Welcome Again Veterans. Momenteel is hij voorzitter van stichting Windkorenmolen De Leeuw en voorzitter van het plan Brink Bathmen. Jarenlang was hij bestuurslid van de Kon. Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Gerard Brinkhof (75, Schalkhaar) is vrijwilliger bij de Heilige Lebuinus Parochie. Hij had en heeft - in Lettele - verschillende functies bij de roomskatholieke kerk. Sinds 1968 is hij bestuurslid van vogelvereniging Ons Genoegen uit Lettele.

Frits Ehren (72, Lettele) is al sinds 1976 als vrijwilliger actief in Lettele. Hij was toen een van de oprichters van de tennisvereniging in het dorp. Momenteel is hij vrijwilliger bij het zwembad in het dorp, vrijwillig leraar timmeren bij de Sancta Maria basisschool, vrijwilliger in Kulturhus De Spil, actief in de dagbesteding (Zorgboeren Lettele) en actief bij de voetbalclub.

Rolanda Fledderus-Biemold (64, Bathmen) is al bijna twintig vrijwilligster in de Wereldwinkel in het dorp. Sinds enkele jaren doet ze de ledenadministratie van Vrouwen van Nu, afdeling Bathmen. Sinds 1991 is ze actief bij Stichting Klimbim Beurzen, dat activiteiten voor kinderen in het gebied van de ‘voormalige gemeente Bathmen’ ondersteunt.

Peter Janssen (59, Deventer) is een bekend gezicht bij voetbalvereniging Colmschate’33 in Deventer. Sinds 2008 is hij daar voorzitter. Al veel langer zet hij zich in de kantine in, achter de bar. Eerder was hij leider van diverse elftallen van de vereniging.

Duke Krins (70, Colmschate) is sinds 2005 vrijwilliger bij stichting Gemeenschapshuis de Kuip op Colmschate.

Ben Monsma (80, Deventer) is een veelzijdig bestuurder en vrijwilliger in Deventer. Zo was hij langer geleden actief voor bijvoorbeeld de Deventer Sportraad en basketbalvereniging Isala. Twee decennia was hij bestuurslid bij het Sport Medisch Adviescentrum in Deventer. Hij is oprichter van Groot Hereenigingskoor van de Sociëteit de Hereeniging Deventer. Momenteel is hij bestuurslid van de Historische Vereniging Deventer.

Henri ten Napel (66, Deventer) en Joke ten Napel-Boender (65, Deventer) zijn al jaren actief voor stichting House of Hope. Die (christelijke) vrijwilligersorganisatie reikt vanuit de Rivierenwijk een helpende hand aan mensen die het moeilijk hebben. Eerder waren zij actief voor Deventer jongerencentrum The Base.

Maria van Oldeniel (75, Schalkhaar) is sinds 1965 mantelzorger voor haar gehandicapte broer, vader en moeder. Vijftien jaar is zij actief als stembureaumedewerker voor de gemeente Deventer.

Sarah Souhuwat (72, Deventer) is sinds ongeveer 1970 actief voor de Molukse gemeenschap in Deventer. Ze was jarenlang voorzitter van stichting Masohi in het Oranjekwartier en is nu nog bestuurslid. Ze zette zich in voor de Toneelgroep Molukse Kinderen en is betrokken bij Kerkgenootschap Emanuel in Deventer. Nog steeds is ze lid van de werkgroep culturele Molukse voorstellingen van Masohi.

Harrie Timmer (71, Schalkhaar) was decennia actief als mantelzorger. Sinds 1991 is hij grafdelver bij de Heilige Lebuinus Parochie, werd later ook bestuurslid van schietvereniging Averlo en bestuurslid bij Koetsenvereniging d’Olde Mólle in Bathmen.

Dinie Wagemans-Beltman (61, Lettele) deed vrijwilligerswerk in/namens de Nicolaaskerk, ook op zorglocaties zoals het PW Janssen Verpleeghuis Colmschate en Dijkhuis te Bathmen. Ze was vrijwilligster bij de Zorggroep Raalte en is nog langer bestuurslid/voorzitter/secretaris bij Zij Actief en sinds 2018 gastvrouw bij voetbalvereniging Lettele.

