Nellie (89) op haar plek in jubilerend Dijkzicht in Bathmen: ‘We hebben zelfs gedanst’

Kritiek op witgeschil­der­de pieten op sinter­klaas-ban­ners in Deventer: ‘Meteen de laatste keer’

26 november Banners in de Walstraat in Deventer met pikzwarte pieten naast Sinterklaas zijn vanwege de discussie over de kleur van de pieten aangepast. Op alle fotodoeken boven de straat zijn de hulpjes van de Sint nu wit. Omdat het overschilderen niet helemaal goed gelukt is, was er meteen veel kritiek op. ,,Er moest wat veranderen, maar het is meteen de laatste keer dat ze er hangen.”